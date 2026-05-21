В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией киргизского парламента

Петербург посетила делегация киргизского парламента

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский провел встречу с делегацией киргизского парламента, представленной руководителем депутатской группы «Элдик» Акылбеком Тумонбаевым. Стороны собрались в Мариинском дворце, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Киргизские парламентарии прибыли в город для участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

"Наши отношения с Киргизской Республикой имеют статус стратегического партнёрства, постоянно проводятся встречи на высшем уровне. Межпарламентская Ассамблея стран СНГ вносит значительный вклад в укрепление нашего сотрудничества и обмен опытом законодательной работы. Завтра на пленарном заседании нам предстоит обсудить новые аспекты нашего взаимодействия, в том числе по вопросам укрепления безопасности в Евразии, сохранения нашей общей исторической памяти. Нас многое объединяет. Делегация кенеша киргизской столицы Бишкека принимала участие в праздновании 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – Ленинградской победы, которую ковали вместе все народы Советского Союза. Мы всегда будем помнить подвиг сынов Киргизии, павших, защищая осаждённый город. Мы всегда будем благодарны Киргизии за заботу о женщинах и детях, эвакуированных из блокадного кольца", – сказал Александр Бельский.

Акылбек Тумонбаев, в свою очередь, выразил признательность за радушный прием в Санкт-Петербурге и подчеркнул важность подобных встреч для укрепления дружбы и взаимопонимания. Он отметил заинтересованность в обмене опытом в законотворческой деятельности, особенно в сферах регионального развития, социальной политики и культуры, а также в совместных усилиях по укреплению евразийского пространства.

Во встрече также приняли участие депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, Владимир Носов, Вера Сергеева и Ольга Герасина.

