В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией киргизского парламента

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский провел встречу с делегацией киргизского парламента, представленной руководителем депутатской группы «Элдик» Акылбеком Тумонбаевым. Стороны собрались в Мариинском дворце, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Киргизские парламентарии прибыли в город для участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Акылбек Тумонбаев, в свою очередь, выразил признательность за радушный прием в Санкт-Петербурге и подчеркнул важность подобных встреч для укрепления дружбы и взаимопонимания. Он отметил заинтересованность в обмене опытом в законотворческой деятельности, особенно в сферах регионального развития, социальной политики и культуры, а также в совместных усилиях по укреплению евразийского пространства.
Во встрече также приняли участие депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, Владимир Носов, Вера Сергеева и Ольга Герасина.