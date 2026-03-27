Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе

Накануне вечером, 25 марта около 16:00 по улице Дыбенко, у дома 42, старший инспектор ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ-21144 LADA SAMARA", за рулем которого находился 30-летний мужчина. Водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудника полиции остановиться и предпринял попытку скрыться, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Данные действия последовали после получения информации об угнанном автомобиле, о чем ранее поступило заявление от собственника транспортного средства в полицию Всеволожского района Ленинградской области.

Инспектором было организовано преследование, в результате чего автомобиль удалось остановить на улице Солидарности. Однако водитель и после остановки предпринял попытку сбежать.

Согласно Федеральному закону «О полиции», были произведены два предупредительных выстрела в воздух, после чего нарушитель был задержан. К счастью, в результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, включая части 2 статьи 12.25, части 3 статьи 12.8, части 2 статьи 12.37, части 1 статьи 12.3, статьи 12.18 и части 1 статьи 19.3. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.