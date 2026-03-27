ента новостей

22:40
СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0
20:27
В Петербурге откроется прямой автобусный маршрут до Севастополя
20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
20:04
Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо»
11:18
В Петербурге в честь 10-летия Росгвардии зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку мостов
10:57
Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе
10:46
В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы
10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
10:35
В поселке Песочный задержали женщину, подозреваемую в поджоге
10:30
В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников
19:47
В Петербурге инженеры-инспекторы Гостехнадзора осмотрели крупнейший аквапарк города
19:41
В Петербурге обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви
19:35
Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата
14:19
В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
10:25
На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем
20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе

Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники ГАИ задержали водителя, устроившего гонки с полицией в Невском районе Петербурга

Накануне вечером, 25 марта около 16:00 по улице Дыбенко, у дома 42, старший инспектор ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ-21144 LADA SAMARA", за рулем которого находился 30-летний мужчина. Водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудника полиции остановиться и предпринял попытку скрыться, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Данные действия последовали после получения информации об угнанном автомобиле, о чем ранее поступило заявление от собственника транспортного средства в полицию Всеволожского района Ленинградской области.

Инспектором было организовано преследование, в результате чего автомобиль удалось остановить на улице Солидарности. Однако водитель и после остановки предпринял попытку сбежать.

Согласно Федеральному закону «О полиции», были произведены два предупредительных выстрела в воздух, после чего нарушитель был задержан. К счастью, в результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, включая части 2 статьи 12.25, части 3 статьи 12.8, части 2 статьи 12.37, части 1 статьи 12.3, статьи 12.18 и части 1 статьи 19.3. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх