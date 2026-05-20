В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика

Накануне вечером, 19 мая 2026 года, около 19:20, в городе Кингисепп, у дома 41А по улице Большая Советская, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

65-летний водитель, управляя транспортным средством марки «SSANG YONG KYRON-II», совершил наезд на 6-летнего мальчика. Инцидент произошел при выполнении водителем поворота направо на нерегулируемом перекрестке, вне зоны пешеходного перехода.

Вследствие дорожного происшествия ребенок получил травмы. Мальчик был в тяжелом состоянии немедленно госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.