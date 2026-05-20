ента новостей

12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
12:22
Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»
12:15
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10:55
В Ленобласти задержали 19-летнюю девушку, похитившую деньги из сейфа
10:50
В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета
10:44
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Просвещения
10:39
Полицейские Петербурга раскрыли схему мошенничества с выплатами военным-контрактникам
10:29
В России появится учебник по физической культуре
22:08
Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» полностью перекроют
15:41
В Петербурге наградили победителей и призеров чемпионата России по тхэквондо ИТФ
12:56
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших подростка
12:53
На КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
12:50
В Кировске повар-иностранец применил нож не по назначению
12:45
В Ленобласти задержали «кладоискателей» с запрещенным веществом
12:39
На развязке КАД с Софийской улицей ремонтные работы завершены досрочно
12:34
В Петербурге задержали оконного стрелка по людям из пневматики
12:28
Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0
12:25
В Ленобласти полицейские провели проверки строительных городков на территории Усть-Луги
12:17
На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды
20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика

В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

Накануне вечером, 19 мая 2026 года, около 19:20, в городе Кингисепп, у дома 41А по улице Большая Советская, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

65-летний водитель, управляя транспортным средством марки «SSANG YONG KYRON-II», совершил наезд на 6-летнего мальчика. Инцидент произошел при выполнении водителем поворота направо на нерегулируемом перекрестке, вне зоны пешеходного перехода.

Вследствие дорожного происшествия ребенок получил травмы. Мальчик был в тяжелом состоянии немедленно госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-11-2022, 13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
19-07-2023, 12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
27-04-2026, 12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
17-05-2024, 13:22
На улице Замшина иномарка сбила 7-летнего мальчика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
18-05-2026, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
Наверх