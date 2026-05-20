6 июня в концертном зале "Колизей-арена" состоится мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана» немецкого композитора-экспрессиониста Карла Орфа в исполнении хора Созвездие и Impulse Orchestra.

В начале XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн был найден уникальный манускрипт, включавший в себя более 250-и средневековых стихотворений, написанных в XIII веке бродячими поэтами, беглыми монахами и студентами. На основе этих стихотворений был создан сборник «Кармина Бурана». В 1936 году немецкий композитор-экспрессионист Карл Орф, вдохновленный этим сборником, создает одноименную сценическую кантату, которая стала одним из самых загадочных и мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века.

Средневековая поэзия, наполненная ритмом, напевностью и картинностью «мертвых языков» позволила Орфу пробудить Душу древних миров. Яркое и разноплановое по форме музыкальное произведение несет в себе глубокие философские смыслы и дает широкий простор для смелых интерпретаций.

Концертный зал «Колизей - арена» неслучайно выбран для проведения подобного концерта. Гостей мероприятия ожидает масштабная программа, построенная на стыке жанров: симфонической музыки, хорового пения, сольного вокала, а также средневекового изобразительного искусства и архитектуры. Мультимедийные возможности площадки позволят максимально раскрыть творческий замысел Карла Орфа и погрузить гостей мероприятия в завораживающую и мистическую атмосферу средневековья.

Начало в 19.00