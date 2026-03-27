Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы

В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Кировского района Петербурга задержали приезжего, обманувшего пенсионера почти на 1 500 000 рублей

24 марта 75-летняя пенсионерка из Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой телефонных мошенников, отдав им 1 466 000 рублей. Мошенники под предлогом декларирования денежных средств убедили женщину передать курьеру крупную сумму.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ.

На следующий день, 25 марта, в 10:40, сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего молодого человека, являющегося гражданином одного из ближайших зарубежных государств. Он прибыл в Санкт-Петербург для обучения в одном из вузов. Задержание произошло у дома 38/40 по Малому проспекту Васильевского Острова. Молодой человек подозревается в совершении указанного мошенничества.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
Похожие публикации

Сегодня, 10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
17-02-2026, 10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
3-03-2026, 11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
18-11-2025, 11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
27-02-2026, 10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
