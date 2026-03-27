В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы

24 марта 75-летняя пенсионерка из Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой телефонных мошенников, отдав им 1 466 000 рублей. Мошенники под предлогом декларирования денежных средств убедили женщину передать курьеру крупную сумму.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ.

На следующий день, 25 марта, в 10:40, сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего молодого человека, являющегося гражданином одного из ближайших зарубежных государств. Он прибыл в Санкт-Петербург для обучения в одном из вузов. Задержание произошло у дома 38/40 по Малому проспекту Васильевского Острова. Молодой человек подозревается в совершении указанного мошенничества.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.