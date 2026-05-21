Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге молодые полицейские приняли Присягу

В Санкт-Петербурге молодые полицейские приняли Присягу

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу

В Санкт-Петербурге 203 молодых сотрудника органов внутренних дел приняли торжественную Присягу, приступая к полноправному несению службы в подразделениях МВД России. Их будущая служба закону должна служить образцом профессионализма, честности и верности выбранному делу.

Церемония состоялась у монумента героическим защитникам Ленинграда, олицетворяющего стойкость, мужество, верность долгу и преданность служению Отечеству. На мероприятии присутствовали руководители петербургского Главка и его структурных подразделений, наставники вчерашних курсантов и их родные.

С приветствием к новобранцам выступил заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Юрий Шарифуллин. Он подчеркнул значимость Присяги в профессиональной жизни каждого сотрудника органов внутренних дел и возлагаемую вместе с ней почетную и ответственную обязанность. Он пожелал молодым специалистам успешной службы и призвал следовать жизненному кредо, заключенному в словах Присяги: «Служим России, служим народу!».

