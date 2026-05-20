На трассе «Кола» в массовом ДТП погибла женщина-водитель «Хонды»

В Кировском районе Ленинградской области, на 89-м километре трассы «Кола», около 09:20 утра произошло смертельное ДТП. Водитель «Лады Гранты», мужчина 1947 года рождения, начав обгон, потерял управление и врезался в попутный грузовик «Дав». После этого легковой автомобиль столкнулся с «Хондой Цивик», ехавшей навстречу. За рулем «Хонды» находилась женщина 1986 года рождения, которая погибла на месте аварии.

В тяжелом состоянии в больницу были доставлены водитель «Лады» и несовершеннолетний пассажир «Хонды» 2009 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование данного происшествия, устанавливая все детали случившегося.