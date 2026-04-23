В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ

В ходе проведения оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК ГУ МВД России во взаимодействии с полицейскими УМВД России по Красносельскому району Петербурга, был задержан 43-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Мужчина подозревается в распространении психотропных веществ, а именно амфетамина, организованном через интернет-магазины, охватывающие как сам город, так и Ленинградскую область.

По адресу проживания задержанного были обнаружены и изъяты предметы, используемые для фасовки и продажи наркотиков: электронные весы, упаковочные материалы. Кроме того, было найдено 50 готовых "закладок", пять пакетов и пластиковая емкость, содержащие наркотическое вещество.

Предварительная экспертиза установила, что в трех пакетах и одной закладке находился амфетамин общим весом свыше 290 граммов. Исследование содержимого остальных изъятых емкостей продолжается. Общая масса изъятых психотропных веществ составила 1265,04 грамма.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что задержанный может быть причастен к другому уголовному делу, также связанному с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время злоумышленник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.