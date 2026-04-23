ента новостей

19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
10:46
В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине
10:36
В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки
10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ

В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейскими Петербурга задержан распространитель запрещенных веществ

В ходе проведения оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК ГУ МВД России во взаимодействии с полицейскими УМВД России по Красносельскому району Петербурга, был задержан 43-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Мужчина подозревается в распространении психотропных веществ, а именно амфетамина, организованном через интернет-магазины, охватывающие как сам город, так и Ленинградскую область.

По адресу проживания задержанного были обнаружены и изъяты предметы, используемые для фасовки и продажи наркотиков: электронные весы, упаковочные материалы. Кроме того, было найдено 50 готовых "закладок", пять пакетов и пластиковая емкость, содержащие наркотическое вещество.

Предварительная экспертиза установила, что в трех пакетах и одной закладке находился амфетамин общим весом свыше 290 граммов. Исследование содержимого остальных изъятых емкостей продолжается. Общая масса изъятых психотропных веществ составила 1265,04 грамма.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что задержанный может быть причастен к другому уголовному делу, также связанному с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время злоумышленник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красносельский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх