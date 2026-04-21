В Петербурге задержан 18-летний "дроп" за обман пенсионерки с улицы Орбели

В Петербурге задержан 18-летний "дроп" за обман пенсионерки с улицы Орбели

Опубликовал: Антон78
Полтицейские задержали 18-летнего «дропа», обманувшего вместе с мошенниками пожилую петербурженку

16 апреля, ближе к полудню, 87-летняя пенсионерка из дома на улице Орбели подала заявление в полицию Выборгского района Петербурга. Она рассказала, что за три дня до обращения ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками разных ведомств. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ей необходимо "обеспечить сохранность" ее денежных накоплений от вымышленных мошенников. В результате обмана, она передала незнакомцу 337 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), часть 3.

20 апреля сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Мурино (Всеволожский район Ленобласти), которого подозревают в совершении указанного преступления. Задержание произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время ведется проверка причастности задержанного к другим преступлениям.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
