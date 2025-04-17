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Питерец.ру » Происшествия » В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков

В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские в Юкках Всеволожского района Ленобласти задержали жителя Тихвина с наркотиками

Днем минувшего вторника, 15 апреля около 13 часов 15 минут во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве «Сарженка» деревни Юкки сотрудники полиции в ходе патрулирования задержали находившегося в наркотическом опьянении 45-летнего жителя города Тихвин, у которого в ходе личного досмотра обнаружили 3 пакетика с неизвестным кристаллическим веществом бежевого цвета, общей массой около 414,80 грамма.

Экспертиза показала, что в двух изъятых пакетиках находился «метилэфедрон», общей массой 249 граммов, остальные пакетики подлежат исследованию.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
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