В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков

Днем минувшего вторника, 15 апреля около 13 часов 15 минут во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве «Сарженка» деревни Юкки сотрудники полиции в ходе патрулирования задержали находившегося в наркотическом опьянении 45-летнего жителя города Тихвин, у которого в ходе личного досмотра обнаружили 3 пакетика с неизвестным кристаллическим веществом бежевого цвета, общей массой около 414,80 грамма.

Экспертиза показала, что в двух изъятых пакетиках находился «метилэфедрон», общей массой 249 граммов, остальные пакетики подлежат исследованию.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.