В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в ресторане

Вчера во время конфликта, произошедшего в ресторане, расположенном в Петроградском районе Петербурга, один из посетителей произвёл два выстрела из огнестрельного оружия, в результате чего потерпевший был в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, , ч. 3 ст. 30, п. "а' ч. 2 ст. 105 УК РФ ( незаконный оборот оружия, покушение на убийство).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Расследование продолжается.