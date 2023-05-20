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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в ресторане

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в ресторане

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в ресторане

Вчера во время конфликта, произошедшего в ресторане, расположенном в Петроградском районе Петербурга, один из посетителей произвёл два выстрела из огнестрельного оружия, в результате чего потерпевший был в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, , ч. 3 ст. 30, п. "а' ч. 2 ст. 105 УК РФ ( незаконный оборот оружия, покушение на убийство).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Расследование продолжается.

Источник: СК по Петербургу
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