В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве

21 сентября 2021 года к полицейским выборгского района петербурга обратился 37-летний житель Парголово с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Камри», припаркованного на Коломяжском проспекте.

По заявлению было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Однако в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка было установлено, что автовладелец инсценировал хищение собственного автомобиля с целью получения страховой выплаты в размере 2 150 000 рублей.

В связи с этим уголовное дело по факту кражи было прекращено, а по факту попытки автомошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

Вчера ранним утром около 06 часов 00 минут в своей квартире дома 107 по улице 1-го Мая злоумышленник был задержан.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску «похищенного» автомобиля.