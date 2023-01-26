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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве

В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники уголовного розыска Главка задержали подозреваемого в автомошенничестве

21 сентября 2021 года к полицейским выборгского района петербурга обратился 37-летний житель Парголово с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Камри», припаркованного на Коломяжском проспекте.

По заявлению было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Однако в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка было установлено, что автовладелец инсценировал хищение собственного автомобиля с целью получения страховой выплаты в размере 2 150 000 рублей.

В связи с этим уголовное дело по факту кражи было прекращено, а по факту попытки автомошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

Вчера ранним утром около 06 часов 00 минут в своей квартире дома 107 по улице 1-го Мая злоумышленник был задержан.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску «похищенного» автомобиля.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество
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