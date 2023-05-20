В Колпино в ДТП пострадала 16-летняя девушка на мотоцикле

Накануне вечром около 21 часа 50 минут на регулируемом перекрестке Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой в городе Колпино произошло столкновение автомобиля "Фольксваген Поло", под управлением 38-летнего водителя и мотоцикла, которым управляла 16-летняя девушка.

В результате ДТП водитель мотоцикла в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.