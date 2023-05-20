Накануне вечром около 21 часа 50 минут на регулируемом перекрестке Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой в городе Колпино произошло столкновение автомобиля "Фольксваген Поло", под управлением 38-летнего водителя и мотоцикла, которым управляла 16-летняя девушка.
В результате ДТП водитель мотоцикла в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Колпино в ДТП пострадала 16-летняя девушка на мотоцикле
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с девочкой-подростком на мотоцикле
Накануне вечром около 21 часа 50 минут на регулируемом перекрестке Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой в городе Колпино произошло столкновение автомобиля "Фольксваген Поло", под управлением 38-летнего водителя и мотоцикла, которым управляла 16-летняя девушка.
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