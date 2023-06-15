В Ленобласти на турбазе мужчина избил туриста веслом

В минувший вторник к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на одной из турбаз в поселке Лосево была драка, в которой пострадал человек.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что во время драки пострадал 39-летний турист, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вчера на территории турбазы сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний петербуржец, который около 21 часа 35 минут 13 июня, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, избил руками своего оппонента, а также нанес ему удар деревянным веслом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.