На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате

На проспекте Ветеранов, у дома 89, произошла дорожная авария, в которой пострадал 17-летний подросток. Инцидент случился 19 апреля около 19:10, когда 55-летний мужчина, управляя автомобилем Honda, при выезде с парковочного места совершил наезд на электросамокатчика, двигавшегося по тротуару. За рулем самоката находился ученик 9 класса.

Вследствие столкновения подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении водителя автомобиля Honda составлен административный протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.