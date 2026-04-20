Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате

На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские Кировского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик

На проспекте Ветеранов, у дома 89, произошла дорожная авария, в которой пострадал 17-летний подросток. Инцидент случился 19 апреля около 19:10, когда 55-летний мужчина, управляя автомобилем Honda, при выезде с парковочного места совершил наезд на электросамокатчика, двигавшегося по тротуару. За рулем самоката находился ученик 9 класса.

Вследствие столкновения подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении водителя автомобиля Honda составлен административный протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Похожие публикации

20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
22-05-2025, 10:18
В Старо-Паново иномарка сбила подростка на электросамокате
19-09-2024, 10:27
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
12-02-2024, 10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
5-03-2025, 12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
22-01-2024, 14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
Вчера, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
Вчера, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
16-04-2026, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
Наверх