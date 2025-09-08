ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"

В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на автотрассе "Ушаково-Гравийное", в котором пострадал 7-летний ребенок

На 64-м километре трассы "Ушаково-Гравийное", в Приозерском районе ленинградской области 7 сентября около 19 часов 30 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Форд Куга", мужчина 47 лет, следовавший из Запорожского в направлении Сосново, не справился с управлением.

Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, в правый кювет по направлению движения, и совершило столкновение с деревом.

В результате инцидента семилетний пассажир "Форд Куга" получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшей аварии.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП, дети
