В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"

На 64-м километре трассы "Ушаково-Гравийное", в Приозерском районе ленинградской области 7 сентября около 19 часов 30 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Форд Куга", мужчина 47 лет, следовавший из Запорожского в направлении Сосново, не справился с управлением.

Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, в правый кювет по направлению движения, и совершило столкновение с деревом.

В результате инцидента семилетний пассажир "Форд Куга" получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшей аварии.