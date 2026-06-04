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Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о полном закрытии съезда №3 на 65-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Временное ограничение движения связано с проведением дорожных работ по восстановлению гидроизоляции, которое продлится с 29 июня по 7 августа.

Как пояснил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, речь идет о полном перекрытии съезда с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе, ведущего в сторону станции метро "Звёздная". Данные мероприятия проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности водителей и организации движения будут установлены временные дорожные знаки, ограждения в виде водоналивных барьеров и дорожных конусов, а также световая сигнализация. Водители также будут проинформированы о временных изменениях посредством табло и знаков переменной информации системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут осуществляться непрерывно, в круглосуточном режиме, сменным методом. Пузыревский также отметил, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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