На КАД в ДТП погиб пешеход

Сегодня ночью около 01:35, на 67-м километре внешнего кольца КАД произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, арендованный через каршеринговый сервис и находившийся под управлением молодого человека 2008 года рождения, совершил смертельный наезд на пешехода. Мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

К несчастью, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением его личности.

По факту данного инцидента ведется проверка.