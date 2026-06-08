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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП погиб пешеход

На КАД в ДТП погиб пешеход

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту ночного ДТП на КАД, в результате которой погиб пешеход

Сегодня ночью около 01:35, на 67-м километре внешнего кольца КАД произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, арендованный через каршеринговый сервис и находившийся под управлением молодого человека 2008 года рождения, совершил смертельный наезд на пешехода. Мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

К несчастью, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением его личности.

По факту данного инцидента ведется проверка. 

Все по теме: КАД, ДТП, пострадавший пешеход
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