Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге

С 21 по 25 июня 2026 года в театре-фестивале «Балтийский дом» состоятся масштабные гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова.

Архдрама представит петербургскому зрителю знаковые постановки из своего репертуара.

Гастроли начнутся 21 июня в 18:00 с показа спектакля по эпохальному одноименному роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Режиссер Андрей Тимошенко поставил спектакль о неидеальном герое, который сохранил в себе человека, не стал выживать любой ценой и вышел из горнила испытаний поэтом и философом. Поэзия здесь выступает важнейшим действующим лицом, философия условием существования, а место действия — погост...

Символом бесконечного уважения и благодарности станет показ 22 июня в 19:00, в День памяти и скорби, спектакля «Завтра была война» режиссера Дмитрия Бурханкина. Спектакль «Завтра была война» — глубокое и трогательное погружение в предвоенные годы Советского Союза. Поэтическая драма по роману Бориса Васильева, раскрывает судьбы подростков, их мечты, дружбу и первую любовь на пороге вселенской катастрофы. Зрители станут свидетелями утраты детства и наивности, столкновения человеческих отношений с жестокими историческими обстоятельствами. «Завтра была война» — это живой урок для настоящего и будущего, история, которая заставляет задуматься о цене мира.

23 июня в 19:00 северяне покажут историю одного возможного подвига – спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» Андрея Тимошенко по пьесе Михаила Хейфеца.

Он Пушкина возненавидел еще в детстве! Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека по фамилии Питунин на фоне кризиса среднего возраста. Александр Сергеевич Пушкин - «наше все», почти божество, светоч дотянуться до которого невозможно. Выход один — слепо восхищаться. Но есть смельчаки. И такой герой пьесы «Спасти камер-юнкера Пушкина» — Михаил Питунин.

24 июня в 19:00 премьера сезона 2025-26 гг. «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Постановка Андрея Тимошенко — о нелюбви. О безразличии и эгоизме, разрушающем не только сад, но и души его обитателей. История про поколение, которое способно только эксплуатировать наследие предков, не создавая ничего своего, утратив любовь к Родине и ближнему. Главная героиня приезжает из Парижа, чтобы продать родовой сад, предав и родных, и свою землю. В центре повествования – обнажённая правда о том, как отсутствие любви и заботы о ближнем своем ведёт к разрушению и пустоте. Спектакль — горькое зеркало нашей реальности и приглашение задуматься о будущем, построенном на заботе и отдаче, а не на потребительстве и равнодушии.

25 июня в 19:00 завершит гастроли показ сентиментальной истории о жизни, смерти и любви по одноименному роману Г. Служителя «Дни Савелия» Спектакль в постановке Андрея Тимошенко покажет историю одного кота Савелия, рассказанную от первого лица. Через описание своих скитаний кот Савва дает нам возможность заглянуть в жизнь москвичей. Они все очень разные: здесь и бывшая учительница английского языка, тоскующая о муже, и ее неудачливый в любви школьник-внук, и незадачливые жители Таджикистана, которые, набедокурив, лишились работы и жилья, и жестокий старик, чуть не лишивший нашего героя жизни. Это история о жизни бездомного московского кота Савелия, который бродит в философских размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные передряги и в конце концов находит смысл своей жизни.