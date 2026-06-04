В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода

14:00 3 июня в Пушкине, на Красносельском шоссе, возле дома №13, произошло дорожно-транспортное происшествие. 62-летний мужчина, находившийся за рулем личного автомобиля Chery Tiggo 4 Pro, двигаясь по направлению от Парковой улицы к улице Саперной, наехал на 17-летнюю девушку. Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, где потерпевшая переходила дорогу.

Вследствие аварии девушка получила тяжелые травмы. Она была доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств данного происшествия.