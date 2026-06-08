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Питерец.ру » Происшествия » На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами

На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автобусов

Вчера около 00:25 ночи по адресу Пискаревский проспект, дом 59, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля "Фольксваген", 30-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, совершил столкновение с пассажирским автобусом, который находился на остановке. От полученного удара, автобус по инерции столкнулся с другим автобусом.

Вследствие инцидента, водитель легкового транспорта получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы уже начали расследование данного происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможные причины произошедшей аварии.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, автобус
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