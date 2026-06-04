В Петербурге съезд с КАД на проспект Культуры полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном перекрытии движения, с целью проведения ремонтных работ на 28-м километре КАД, где полностью закроют съезд №3 на пересечении с проспектом Культуры.

С 00:15 до 7:00 8 июня будет запрещен выезд с внутреннего кольца КАД на проспект Культуры. Это связано с устранением колейности на переходно-скоростной полосе. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте будут установлены временные знаки, барьеры и световая сигнализация. Информация о закрытии также появится на табло переменной информации.

Кроме того, с 14 по 18 июня, с проспекта Культуры на внутреннее кольцо КАД, на съезде №4, будет временно ограничено движение по одной из двух полос. Перекрытие будет частичным, с поочередным ограничением движения. Работы по устранению колейности охватят весь съезд.