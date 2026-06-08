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Питерец.ру » Происшествия » На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб

На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием иномарки и велосипедистов

Накануне вечером, 7 июня около 16:00, на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа, двигаясь в сторону Ольгино, 64-летняя водительница автомобиля "Джили Атлас", по неизвестным причинам, потеряла управление. Машина выехала за пределы дороги, съехав в кювет, где на велодорожке совершила наезд на двух велосипедистов. Один из пострадавших, молодой человек 2001 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Вторая велосипедистка, также 2001 года рождения, с травмами средней степени тяжести была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Все по теме: Приморский район, ДТП, велосипеды
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