Изменили дату перекрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры

Из-за производственных задач подрядчики скорректировали план работ: ранее намеченное перекрытие съезда №3 с кольцевой автодороги (КАД) на проспект Культуры, которое было намечено на 8 июня, переносится. Теперь съезд, расположенный на 28-м километре КАД, будет полностью закрыт для движения с 00:15 до 07:00 9 июня. Об этом заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Изменение даты связано с необходимостью проведения работ по устранению просадок дорожного покрытия на переходно-скоростной полосе.