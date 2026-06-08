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Питерец.ру » Общество » Изменили дату перекрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры

Изменили дату перекрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает об изменении даты полного закрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры

Из-за производственных задач подрядчики скорректировали план работ: ранее намеченное перекрытие съезда №3 с кольцевой автодороги (КАД) на проспект Культуры, которое было намечено на 8 июня, переносится. Теперь съезд, расположенный на 28-м километре КАД, будет полностью закрыт для движения с 00:15 до 07:00 9 июня. Об этом заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Изменение даты связано с необходимостью проведения работ по устранению просадок дорожного покрытия на переходно-скоростной полосе.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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