На КАД иномарка насмерть сбила пешехода

В ночь на 3 июня, на 62-м километре внешней стороны КАД, в Пушкинском районе Петербурга, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля «Киа Рио», 38 лет, двигаясь от Московского шоссе в направлении улицы Софийской, совершил наезд на пешехода. Погибший мужчина, возраст которого на вид составлял около 45 лет, двигался в попутном направлении, между второй и третьей полосами движения.

В результате ДТП мужчина от полученных травм он скончался на месте аварии.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося и личность погибшего.