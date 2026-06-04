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Питерец.ру » Происшествия » На КАД иномарка насмерть сбила пешехода

На КАД иномарка насмерть сбила пешехода

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД, в котором погиб пешеход

В ночь на 3 июня, на 62-м километре внешней стороны КАД, в Пушкинском районе Петербурга, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля «Киа Рио», 38 лет, двигаясь от Московского шоссе в направлении улицы Софийской, совершил наезд на пешехода. Погибший мужчина, возраст которого на вид составлял около 45 лет, двигался в попутном направлении, между второй и третьей полосами движения.

В результате ДТП мужчина от полученных травм он скончался на месте аварии. 

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося и личность погибшего.

Все по теме: Пушкинский район, КАД, ДТП
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