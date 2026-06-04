ента новостей

15:35
Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют
12:40
В Петербурге съезд с КАД на проспект Культуры полностью перекроют
11:15
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
11:09
В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста
11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
10:54
В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников
19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
19:55
В Петербурге задержали студента университета, работавшего на мошенников
19:50
В Петербурге мужчина ударил ножом свою беременную сожительницу
19:47
В Ленобласти иномарка сбила трехлетнего ребенка на велосипеде
11:49
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
11:09
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
11:03
Премьера спектакля «Старший сын»
21:19
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу
19:59
В лобовом ДТП под Тихвином погибли четыре человека
12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста

В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Калининском районе Петербурга полицейские оперативно задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста

Накануне вечером, 3 июня около 18:00 водитель такси сообщил в полицию Калининского района Петербурга о нападении, совершенном пассажирами. Инцидент произошел возле дома 52 по улице Руставели.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что 35-летний таксист доставил мужчину и женщину по указанному адресу. Когда он попросил оплатить поездку, пассажиры вышли из автомобиля и попытались скрыться. В возникшем конфликте, причиной которого стал неоплаченный проезд, женщина применила газовый баллончик, направив его в лицо водителю, и нанесла ему несколько ударов. После этого злоумышленники скрылись во дворе указанного дома.

Пострадавший водитель с травмами обратился за медицинской помощью в травмпункт.

В ночь на 4 июня, около 00:30, полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу у дома 15 корпус 1 по улице Ушинского. Ее подозревают в причастности к нападению на таксиста.

В отношении задержанной в отделе полиции оформлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения, такси
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-01-2026, 09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
22-10-2023, 15:11
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста
27-03-2025, 09:33
В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи
22-11-2022, 11:20
В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль
10-09-2024, 09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
2-09-2024, 10:20
На Учительской улице задержали пьяного стрелка из травмата

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
Сегодня, 11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
Вчера, 19:47
В Ленобласти иномарка сбила трехлетнего ребенка на велосипеде
Наверх