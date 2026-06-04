В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста

Накануне вечером, 3 июня около 18:00 водитель такси сообщил в полицию Калининского района Петербурга о нападении, совершенном пассажирами. Инцидент произошел возле дома 52 по улице Руставели.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что 35-летний таксист доставил мужчину и женщину по указанному адресу. Когда он попросил оплатить поездку, пассажиры вышли из автомобиля и попытались скрыться. В возникшем конфликте, причиной которого стал неоплаченный проезд, женщина применила газовый баллончик, направив его в лицо водителю, и нанесла ему несколько ударов. После этого злоумышленники скрылись во дворе указанного дома.

Пострадавший водитель с травмами обратился за медицинской помощью в травмпункт.

В ночь на 4 июня, около 00:30, полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу у дома 15 корпус 1 по улице Ушинского. Ее подозревают в причастности к нападению на таксиста.

В отношении задержанной в отделе полиции оформлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.