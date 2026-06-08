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Питерец.ру » Культура » Открыт прием заявок на VII Международный Тихвинский кинофестиваль

Открыт прием заявок на VII Международный Тихвинский кинофестиваль

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Опубликовал: Тихвинский кинофестиваль
Фото:
tikhvin-fest.ru
VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» объявил о начале приема заявок.

VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» объявил о начале приема заявок. В 2026 году фестиваль пройдет в седьмой раз и вновь объединит авторов, для которых кино — это не только художественное высказывание, но и разговор о человеке, Родине, вере, памяти, культуре и духовном выборе.

В этом году тема фестиваля звучит как «Духовный компас». Она обращает внимание на внутренние ориентиры человека — совесть, верность, любовь к родной земле, уважение к истории и традициям. Именно такие смыслы особенно важны сегодня, когда зрителю нужны не только яркие сюжеты, но и фильмы, после которых остается светлое размышление.

Какие фильмы принимаются на конкурс

К участию приглашаются авторы короткометражных фильмов разных направлений. На конкурс можно представить:

  • документальные фильмы;
  • игровые фильмы;
  • анимационные фильмы.

Работы должны соответствовать тематике фестиваля и быть представлены на русском языке или с русскими субтитрами.

Особое внимание уделяется фильмам, посвященным истории, культурному наследию, духовно-нравственным ценностям, святым местам, семье, родному краю, национальным героям и личному пути человека.

Фестиваль, где важен смысл

Тихвинский кинофестиваль — это пространство живого диалога между авторами и зрителями. Здесь ценят не только профессиональный уровень съемки, но и искренность, глубину, способность фильма тронуть сердце и пробудить мысль.

Фестиваль открыт как для опытных кинематографистов, так и для начинающих авторов. Для участников это возможность представить свою работу широкой аудитории, получить оценку жюри, встретиться с единомышленниками и стать частью значимого культурного события.

Открыт прием заявок на VII Международный Тихвинский кинофестиваль

Сроки и участие

Фестивальные события запланированы на октябрь 2026 года. В программу войдут показы конкурсных работ, встречи, обсуждения, детская программа и торжественная церемония награждения.

Заявки на участие принимаются до 15 августа 2026 года.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте Тихвинского кинофестиваля: https://tikhvin-fest.ru/

Присоединяйтесь к фестивалю — расскажите свою историю языком кино.

Кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московский Патриархат Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира».

Кинофестиваль проходит при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнёры фестиваля:

  • Союз Кинематографистов России
  • Киностудия Ленфильм
  • Императорский Фарфоровый завод
  • Группа компаний «Интерсервис»
  • Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина
  • Высшая школа режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга
  • Ассоциация «Детский контроль»
  • Библиотека «Тэффи»
  • Духовно-просветительский центр «Воскресение»
  • Школа искусств и телевидения «Лантан»
  • Работники ТВ
  • Русское радио Тихвин 106,9
  • Газета «Трудовая слава»
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