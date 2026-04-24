В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги

В ночь на 23 апреля сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел после того, как 22 апреля вечером в полицию обратилась 35-летняя жительница Ленинградской области. По ее словам, ее знакомый, бывший возлюбленный, уехал на ее машине Volkswagen Golf от дома №28 по Дачному проспекту и перестал выходить на связь.

По предварительной информации, мужчина направился в сторону улицы Кирпичной, где, предположительно, разбил заднее стекло автомобиля, а затем поджег салон. В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения, а общий ущерб оценивается примерно в 740 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан спустя несколько часов, около 01:15, недалеко от дома №30 по проспекту Маршала Жукова. Он был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.