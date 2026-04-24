ента новостей

11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги

В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
После ссоры с бывшей: в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в угоне и поджоге автомобиля

В ночь на 23 апреля сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел после того, как 22 апреля вечером в полицию обратилась 35-летняя жительница Ленинградской области. По ее словам, ее знакомый, бывший возлюбленный, уехал на ее машине Volkswagen Golf от дома №28 по Дачному проспекту и перестал выходить на связь.

По предварительной информации, мужчина направился в сторону улицы Кирпичной, где, предположительно, разбил заднее стекло автомобиля, а затем поджег салон. В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения, а общий ущерб оценивается примерно в 740 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан спустя несколько часов, около 01:15, недалеко от дома №30 по проспекту Маршала Жукова. Он был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Кировский район, угон, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-05-2023, 10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
15-09-2022, 13:36
В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля
30-06-2022, 14:24
В Петербурге задержан мигрант за угон автомобиля службы каршеринга
14-04-2026, 12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
17-04-2025, 15:41
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже автомобиля
20-04-2026, 10:36
В Приморском районе пьяный дебошир устроил погром и поджог в торговом павильоне

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
22-04-2026, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
Наверх