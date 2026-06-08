На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и Рябовским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД) в период с 13 по 30 июня. Ограничения вводятся на участке внутреннего кольца КАД между развязками с дорогой на Мурино и Рябовским шоссе, на отрезке с 30 по 40 километр.

В связи с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия, будут полностью закрыты для автомобильного транспорта первая и вторая полосы движения. По третьей и четвёртой полосам будет установлено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч. Эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в условиях проведения ремонтных работ.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, с устранением колейности на первой полосе. Изменения в организации движения будут осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. На участке установки работ будут размещены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и установлена световая сигнализация. Информация об ограничениях также будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.

Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в зависимости от погодных условий, о чем дополнительно сообщат представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад».