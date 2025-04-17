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В Ленобласти поймали подозреваемого в краже автомобиля

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Опубликовал: Антон78
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В Ленобласти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже автомобиля

Вчера утром, 16 апреля около 09 часов 30 минут к полицейским поступило заявление от 44-летнего мужчины, который сообщил о том, что в период с 19:30 15.04.2025 по 09:00 16.04.2025 от дома 10 по 1-му Верхнему переулку, неизвестный совершил кражу принадлежащего ему автомобиля «Хендай Соната», стоимостью 1 900 000 рублей.

В этот же день, около 17 часов 00 минут возле дома 15 по улице Вокзальной в поселке Назия сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль и после осмотра поместили на спецстоянку.

16 апреля около 18 часов 20 минут возле дома 23 по улице Прокофьева в поселке Войбокало сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержали 37-летнего мужчину.

В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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