Выставка Александра Коряшкина «Пролог»

Музей современного искусства «Эрарта» представляет экспозицию Александра Коряшкина, характеризующуюся состоянием, когда всё уже началось, но ничего по сути не произошло.

Выставка демонстрирует серию абсурдных, однако мастерски выполненных сцен, где юмор переплетается с чувством тревоги. В этих работах завязка не предполагает развязки, а конечная цель повествования остается неясной. Художник, имея академическое образование, использует установленные правила для их последующего нарушения. Произведения погружают зрителя в состояние вечного пролога, где даже смерть не является окончательным завершением.

На первый взгляд, сюжеты кажутся обыденными: страусы на фоне пейзажа. Внезапное появление абсурдных кроликов нарушает эту гармонию, но остается в пределах допустимого. Обнаружение енота на анатомическом изображении уха могло бы быть воспринято как простое шутка. Однако шутка не имеет привычного развития: она лишена кульминации и развязки, а продолжается так, словно сама реальность утратила свою логику. Натуралистичный абориген с бумерангом соседствует с рисованным кенгуру, части тел обретают самостоятельность, а королева посвящает в рыцари дерево.

В какой-то момент становится очевидно, что действие разворачивается, персонажи присутствуют, сцены сменяют друг друга, но никакого значимого события не происходит. Всё как будто застыло в ожидании, не переходя в фазу реального действия.

Затем появляется образ смерти: пеликан на берегу выглядит слишком реальным, тогда как рядом с ним – мультяшное существо, словно изображение, не выдержавшее собственного веса, стремится его сбросить. Даже в этом моменте случившееся не обретает окончательности, теряет свою однозначность и не становится финальной точкой.

Александр Коряшкин, получивший классическое образование, где изображение должно быть убедительным и логичным, с 2015 года сам преподаёт рисунок. Его работы показывают, насколько легко логика может трансформироваться.

Значительная часть произведений, представленных на выставке, была создана в условиях пандемии, в замкнутом пространстве. Эти картины возникли не как манифест, а скорее как способ занять ум и отвлечься от гнетущего страха и ощущения бессмысленности.

Абсурдные работы состоят из цепочки необычных эпизодов, где юмор постоянно граничит с тревогой. Мир этих картин не разрушается, он продолжает существовать, но привычные связи в нем нарушены. Изображение остается убедительным, но эта убедительность перестает что-либо объяснять.

Это состояние можно назвать «прологом» – не вступлением к будущему событию, а паузой, в которой «дальше» может и не наступить. Мы привыкли полагать, что начавшееся должно иметь продолжение, но, возможно, это лишь наша человеческая привычка.

Даты проведения выставки: 5 июня 2026 — 6 сентября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург