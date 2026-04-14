Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»

13 апреля, в 12:00, полицейские задержали 30-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом, по подозрению в поджоге автомобиля. Инцидент произошел 9 марта около железнодорожной станции «Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области. Задержанный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разбил стекло двери автомобиля Renault Captur, принадлежащего 72-летней пенсионерке, и совершил его поджог.

Изначальное сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть Главка 9 марта в 09:35. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен. Пострадавших в результате происшествия нет. Материальный ущерб, причиненный владелице, оценивается в 1 950 000 рублей.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

Подозреваемый задержан 13 апреля в 12:00 у дома № 1 по улице Железнодорожной в поселке Мга. Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.