14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
20:12
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
20:09
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
Питерец.ру » Происшествия » Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»

Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»

Опубликовал: Антон78
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали поджигателя иномарки

13 апреля, в 12:00, полицейские задержали 30-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом, по подозрению в поджоге автомобиля. Инцидент произошел 9 марта около железнодорожной станции «Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области. Задержанный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разбил стекло двери автомобиля Renault Captur, принадлежащего 72-летней пенсионерке, и совершил его поджог.

Изначальное сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть Главка 9 марта в 09:35. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен. Пострадавших в результате происшествия нет. Материальный ущерб, причиненный владелице, оценивается в 1 950 000 рублей.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

Подозреваемый задержан 13 апреля в 12:00 у дома № 1 по улице Железнодорожной в поселке Мга. Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похожие публикации

16-01-2026, 11:29
В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов
16-12-2025, 12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
29-10-2025, 11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13-11-2025, 13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
4-02-2023, 16:11
В Ленобласти задержали пьяного мужчину, который поджог автомобиль
2-10-2025, 12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
