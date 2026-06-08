В Петербурге фиксирует всплеск вандализма на территориях зеленых насаждений

В минувшие выходные парк Интернационалистов оказался жертвой вандализма: четверо взрослых ив были лишены коры и обречены на гибель. Этот инцидент, как и другие акты вандализма и кражи недавно высаженных растений, уже стали прискорбной нормой для городских садово-парковых служб. В полицию будет подано соответствующее заявление, и предстоит долгий процесс восстановления зеленых насаждений.

Работники городского озеленения прилагают усилия, чтобы сделать наш город красивее, создавая, в том числе, яркие цветочные композиции. Однако их труд постоянно омрачается случаями хищения растений для личных целей.

Так, недавно были похищены растения из новых цветников на проспекте Ветеранов, улице Народной и на сквере Димитрова. В парке Екатерингоф исчезли кусты роз возле бывшего Мавританского павильона. Три гортензии были украдены со сквера на пересечении улиц Обуховской обороны и Ивановской, а на бульваре Красных зорь — куст гортензии и лобелия. Петунии не уцелели на проспекте Пятилеток.

Восстановление поврежденного благоустройства требует значительных усилий и средств. В 2025 году ущерб от подобных действий превысил 1 миллион рублей. Но дело не только в финансовых потерях. Эти цветы и деревья высаживались для всех жителей, чтобы украсить город, создать уютную атмосферу и поднять настроение.

Комитет по благоустройству призывает горожан бережно относиться к общему достоянию, ценить труд работников озеленения, не повреждать и не присваивать растения. Пусть зеленые насаждения радуют всех прохожих, жителей и гостей города.