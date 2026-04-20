В Приморском районе пьяный дебошир устроил погром и поджог в торговом павильоне

19 апреля в Приморском районе Петербурга к полицейским поступило заявление о происшествии на улице Плесецкой, где мужчина совершил погром в торговой точке и поджег помещение.

Прибывшие на место правоохранители установили, что нетрезвый мужчина ворвался в магазин, угрожая ножом 39-летней продавщице. Затем он уничтожил имущество, опрокинув торговое оборудование, и поджег его, предварительно облив горючей смесью. После этого нападавший скрылся.

Очевидцы оперативно потушили возгорание, охватившее около 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет.

В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам в ходе оперативно-розыскных действий. Им оказался 43-летний местный житель.

Задержанный доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Устанавливается размер причиненного ущерба, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.