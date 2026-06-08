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Питерец.ру » Культура » Выставка TODAYOLDS «Зеленое солнце»

Выставка TODAYOLDS «Зеленое солнце»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку TODAYOLDS «Зеленое солнце»

Музей современного искусства «Эрарта» демонстрирует новую выставку TODAYOLDS «Зеленое солнце». Эта выставка погружает зрителя в сюрреалистичную реальность, где обыденные предметы, вроде бананов, тако и яичницы, приобретают угрожающий вид, а абсурдность становится ключом к осмыслению современных городских страхов.

Экспозиция представляет собой многослойное визуальное повествование, в котором юмор переплетается с чувством экзистенциальной усталости. Действие разворачивается в вымышленном мире, напоминающем псевдо-Калифорнию, где герои, оступаясь на банановой кожуре и переедая тако, активно используют нецензурную лексику и свой собственный, выдуманный сленг. Эта история, лишенная четкого сюжета, приглашает зрителя стать активным участником происходящего. Обыденные элементы городской жизни, такие как полки супермаркетов, торговые автоматы, принты на футболках, рекламные плакаты и вывески, доведены до гротескного состояния, подчеркивая гипертрофированность современной среды.

Как отмечал Дж. Р. Р. Толкин в своем эссе «О волшебных сказках», создать зеленое солнце несложно; куда труднее — населить мир, где такое явление воспринимается как норма. Эта идея вдохновила множество творцов, в том числе и Сашу TODAYOLDS, который представил публике собственную уникальную вселенную.

Мир, представленный в работах, лишь внешне напоминает стереотипную Калифорнию из мультфильмов и полицейских детективов. На деле же, здесь царит полный хаос. Персонажи картин неумеренно потребляют острый соус, постоянно поскальзываются на банановой кожуре, объедаются тако и, в то же время, занимаются бессмысленным изнурением в спорте или гольфе. Их футболки украшены многозначительными надписями, которые, однако, диссонируют с неясной речью, изобилующей ругательствами. Как и в творениях Толкина, здесь существует свой искусственный язык, напоминающий сленг юных героев «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса.

Большинство произведений погружены в избыточное текстом пространство, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это отражение типичной городской среды: яркие полки магазинов, закусочные с автоматами для напитков, улицы, заслоненные рекламными щитами. В этой будничной обстановке возникают демонические обезьяны или сам дьявол, что сближает работы с мексиканской традицией наивной живописи ретабло.

Предметы, такие как яичницы, веганские бургеры, бананы и горчица, буквально подавляют персонажей, заполняя собой холсты и обнажая болезненную привязанность современного человека к стритфуду. Художник активно имитирует полиграфию — этикетки, упаковку, рекламу и принты на одежде. В этой навязчивой визуальной какофонии проступает меланхолия поп-арта, который первым начал осмыслять гнетущее бремя потребительского общества.

В работах можно найти повторяющихся персонажей, однако попытки выстроить последовательное повествование обречены на провал. Даже заявленное в одной из картин «убийство» не превращает происходящее в традиционный детектив. Искусство всегда представляет собой расследование без гарантии окончательного решения, а позиция автора, отказывающегося комментировать свои работы, лишь подчеркивает право зрителя самому исследовать этот хаос и находить в нем собственный смысл.

Даты проведения выставки: 5 июня 2026 — 6 сентября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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