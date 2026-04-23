В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников

20 апреля в 11:30 в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило обращение от 59-летней женщины, которая проживает в частном доме в поселке Лисий нос. В своем заявлении она рассказала о том, что 13 апреля ее 15-летний внук начал получать звонки от неизвестных лиц. Эти мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности, убедили подростка, что ему необходимо обеспечить безопасность личных накоплений его бабушки. В результате манипуляций внук передал курьеру металлический сейф, в котором находились значительные средства - 6 412 780 рублей.

На основании полученной информации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

21 апреля в 10:00 сотрудники уголовного розыска задержали одну из участниц этой мошеннической схемы. Ею оказалась 17-летняя ученица 11 класса, которая, вероятно, играла роль курьера в данной преступной деятельности. В отношении нее была избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других участников преступления и сбор доказательств. Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые могут использовать различные схемы для обмана доверчивых людей.