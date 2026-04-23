В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину

21 апреля в 15:25 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о подозрительном инциденте в общественном транспорте. Неизвестный мужчина, предположительно курьер мошенников, был замечен получающим пакет с наличными от пожилой женщины на автобусной остановке.

Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции по адресу Кондратьевский проспект, дом 75, задержали 38-летнего безработного мужчину.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. После этого его поместили в камеру для административно задержанных.

В ходе задержания полиция изъяла крупную сумму наличных – 500 000 рублей.

Позже в полицию обратилась 79-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что под давлением злоумышленников встречалась с их курьерами, передавая им денежные средства под предлогом декларирования.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 8 431 700 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.