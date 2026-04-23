В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу

В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта, напавшего с ножом на соотечественницу

21 апреля, около 08 часов 25 минут в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением груди в больницу была доставлена 39-летняя женщина, прибывшая из ближнего зарубежья. Инцидент произошел возле дома 13 по Байконурской улице,  в Приморском районе Петербурга.

В тот же день, в подъезде дома 15 по той же улице, сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина, незаконно пребывающего на территории РФ, который проживал в техническом помещении данного здания.

Полицейские с места происшествия изъяли нож. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Приморский район, ножевое ранение, мигранты
Похожие публикации

3-03-2026, 10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
6-12-2023, 13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
19-01-2026, 10:09
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в парадной на Октябрьской набережной
27-07-2024, 14:14
На улице Солдата Корзуна дворник мигрант ударил ножом соотечественника
10-04-2026, 10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
18-08-2025, 10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
20-04-2026, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
