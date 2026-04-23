В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу

21 апреля, около 08 часов 25 минут в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением груди в больницу была доставлена 39-летняя женщина, прибывшая из ближнего зарубежья. Инцидент произошел возле дома 13 по Байконурской улице, в Приморском районе Петербурга.

В тот же день, в подъезде дома 15 по той же улице, сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина, незаконно пребывающего на территории РФ, который проживал в техническом помещении данного здания.

Полицейские с места происшествия изъяли нож.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.