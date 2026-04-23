В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство

Полиция раскрыла схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство

Полицейские Калининского района Петербурга выявили 46-летнего уроженца Красногвардейского района, который подозревается в содействии в легализации приезжей из Центральной Азии.

Согласно данным, полученным полицией, в прошлом году подозреваемый получил 30 тысяч рублей за заключение фиктивного брака с 39-летней иностранкой. Позже, после рождения у женщины ребенка, мужчина оформил фиктивное отцовство. Предполагается, что это было сделано для последующего получения ребенком российского гражданства.

По факту произошедшего следственным управлением УМВД России по Калининскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, и планируется рассмотреть вопрос об аннулировании незаконно полученного гражданства.

