В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал

В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, закончившейся падением машины в Обводный канал

Сегодня утром, приблизительно в 6:00, на Лермонтовском проспекте, у дома 54, произошло дорожно-транспортное происшествие. 51-летний водитель автомобиля "Citroën C4", потеряв контроль над управлением, сбил 49-летнего пешехода. Далее, пробив ограждение, автомашина вылетела в Обводном канале.

Водитель иномарки смог выбраться из автомобиля самостоятельно после его падения в воду.

Вследствие инцидента, пешеход получил множественные травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водитель "Citroën" также был доставлен в лечебное учреждение с признаками переохлаждения и ссадинами. Он объяснил, что причиной аварии стало внезапное приступ потери сознания за рулем.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

