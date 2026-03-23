В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика

Сегодня днем, 23 марта около 13 часов 40 минут, в Красном Селе водитель автомобиля Chevrolet Aveo, 28-летний мужчина, сбил 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на проспекте Ленина, у дом 77, когда автомобиль двигался в направлении улицы Равенства. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за двигавшегося справа автобуса, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора.

Вследствие наезда 11-летний пешеход получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному происшествию ведется проверка.