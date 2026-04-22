Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали курьера мошенников за обман петербуржца

Вечером 20 апреля, около 18:30, в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило обращение от 71-летнего гражданина. Пожилой мужчина, проживающий на Южном шоссе, сообщил, что 13 апреля он стал жертвой мошенников. Неизвестные лица, позвонив ему, под предлогом защиты его сбережений, подтолкнули его к передаче значительной суммы денег – 2 миллионов рублей – курьеру.

В связи с данным происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как мошенничество в крупном размере.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 21 апреля, около 3 часов ночи, по адресу Старо-Петергофское шоссе, дом 28, был задержан 31-летний местный житель. Подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом и в настоящее время не имеющий официального места работы, был остановлен оперативной группой. Задержание произведено в строгом соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
