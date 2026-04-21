В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки

В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки

Опубликовал: Антон78
ГУ МВД
Полицейские Фрунзенского района задержали жителя Мурино, забравшего у пожилой петербурженки свыше миллиона рублей для мошенников

20 апреля полицейскими Фрунзенского района Петербурга был задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в мошенничестве.

Ранее, 10 апреля, 81-летняя пенсионерка из дома 30 по улице Купчинской обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение нескольких дней ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками различных учреждений. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств, мошенники убедили пожилую женщину передать крупную сумму. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка передала неизвестному мужчине 1 250 000 рублей возле дома 98 по Будапештской улице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, который выступал курьером мошенников, был задержан на улице Расстанной. Им оказался 21-летний житель города Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных противоправных действий.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
