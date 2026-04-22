В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова

21 апреля в 12:00 у дома 15 по Выборгскому шоссе сотрудники уголовного розыска произвели задержание 27-летнего неработающего жителя Сертолово. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий по распространенной схеме «ваш родственник в беде».

Задержание стало результатом расследования заявления, поступившего в полицию Кировского района Петербурга 15 апреля в 17:40. Пожилая женщина, 89 лет, проживающая на улице Лени Голикова, сообщила, что передала курьеру 590 000 рублей. Злоумышленник под предлогом необходимости избежать уголовной ответственности для ее дочери, якобы попавшей в ДТП, сымитировал срочную ситуацию и завладел крупной суммой денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.