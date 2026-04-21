В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей

Опубликовал: Антон78
Полицейские Красногвардейского района задержали курьера мошенников, обманувших петербурженку под легендой о ДТП с родственницей

11 апреля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 95-летней пенсионерки. По словам пожилой женщины, накануне ей позвонил неизвестный, сообщивший о якобы случившейся дорожной аварии с ее внучкой. Поддавшись на уловку мошенника, пожилая дама передала злоумышленнику 230 000 рублей для оказания помощи пострадавшей.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудники полиции удалось выйти на след подозреваемого. 20 апреля на улице Краснодонской был задержан 19-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы и проживающий в Невском районе.

Задержанного поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время правоохранители проверяют его возможное участие в совершении аналогичных преступлений.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
