В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек

Сегодня в 10:20 на Петергофском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, управляя одним из составов, двигался по направлению от улицы Партизана Германа к улице Пограничника Гарькавого, когда произошло столкновение с другим трамваем.

Вследствие аварии пострадали шесть человек, получившие травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции безопасности дорожного движения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту столкновения для установления всех обстоятельств произошедшего.