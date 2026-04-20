В Петербурге задержали мужчину после стрельбы в дорожном конфликте

19 апреля в Приморском районе Петербурга произошла стрельба, ставшая результатом уличного конфликта. Инцидент разгорелся у жилого дома на Орлово-Денисовском проспекте, куда по вызову оперативно прибыли правоохранители.

Выяснилось, что между двумя мужчинами, 37 и 33 лет, возник дорожный спор, который быстро перерос в физическое противостояние. В процессе драки один из участников получил удары, после чего второй применил травматическое оружие, произведя два выстрела.

Пострадавший, получивший ранение в область предплечья, был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Стрелявший, 37-летний местный житель, был задержан по горячим следам. Он доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Травматический пистолет изъят. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.