В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани

В Санкт-Петербурге была задержана 27-летняя безработная жительница, ранее переехавшая из Рязани, по подозрению в совершении восьми краж. Задержание произошло в ночь на 16 апреля у дома №11 по Уездному проспекту, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска.

Полиция установила, что задержанная причастна к серии краж, совершенных в городе и области. В частности, в феврале этого года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступили два заявления о краже мобильных телефонов из одного сетевого магазина в городе Мурино. Общая стоимость украденных гаджетов оценивается в 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся покушения на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Отмечается, что у задержанной имеется шесть предыдущих судимостей за аналогичные преступления. Женщина была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.