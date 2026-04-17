В Петербурге стартовала компания по озеленению города
На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения
В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани
В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина
В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре
В Петербурге задержали 15-летнего «помощника» телефонных мошенников
В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ
В Петербурге раскрыли покушение на убийство, совершенное в 1997 году
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга
В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан
На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники уголовного розыска Главка задержали карманницу-рецидивистку из Рязани

В Санкт-Петербурге была задержана 27-летняя безработная жительница, ранее переехавшая из Рязани, по подозрению в совершении восьми краж. Задержание произошло в ночь на 16 апреля у дома №11 по Уездному проспекту, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска.

Полиция установила, что задержанная причастна к серии краж, совершенных в городе и области. В частности, в феврале этого года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступили два заявления о краже мобильных телефонов из одного сетевого магазина в городе Мурино. Общая стоимость украденных гаджетов оценивается в 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся покушения на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Отмечается, что у задержанной имеется шесть предыдущих судимостей за аналогичные преступления. Женщина была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, кража
Похожие публикации

25-12-2014, 15:24
За кражу из магазина задержана 30-летняя женщина
6-02-2026, 14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
28-08-2020, 14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
4-04-2025, 10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
9-06-2022, 13:23
В Петербурге задержали подозреваемую в серии краж в супермаркета
14-01-2026, 10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
15-04-2026, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
14-04-2026, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
