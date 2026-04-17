Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина

В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина

Опубликовал: Антон78
Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина

16 апреля оперативники регионального Главка задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве. Ими оказались 22-летняя девушка из Череповца и 28-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Задержание проводилось в рамках сопровождения по уголовному делу, возбужденному Следственной частью УМВД России по Центральному району по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в феврале 2023 года, действуя по предварительному сговору, злоумышленники оказали давление на несовершеннолетнего, заставив его приобрести алкоголь в продуктовом магазине на проспекте Чернышевского. После этого, представившись сотрудниками общественной организации, они сообщили продавцу о якобы проведенной контрольной закупке.

Используя угрозы привлечения к административной и уголовной ответственности, подозреваемые потребовали и получили от продавца 20 000 рублей.

В отношении одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второй подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к преступлению лиц и выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности.

