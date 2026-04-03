ента новостей

22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности

В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности


Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемых в грабеже, совершенном почти 3 года назад

2 апреля 2026 года по подозрению в совершении грабежа, произошедшего 15 ноября 2023 года, были задержаны двое мужчин, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности. Инцидент имел место в парадной дома 14 по Муринской дороге, где неизвестные напали на 25-летнего мужчину и похитили его имущество на сумму 169 000 рублей.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статьям 161, часть 2, пункты «а» и «г» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперативники Главка совместно с сотрудниками полиции Красногвардейского района провели задержание.

24-летний подозреваемый помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Его 23-летний сообщник будет находиться под подпиской о невыезде.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

