В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности

2 апреля 2026 года по подозрению в совершении грабежа, произошедшего 15 ноября 2023 года, были задержаны двое мужчин, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности. Инцидент имел место в парадной дома 14 по Муринской дороге, где неизвестные напали на 25-летнего мужчину и похитили его имущество на сумму 169 000 рублей.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статьям 161, часть 2, пункты «а» и «г» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперативники Главка совместно с сотрудниками полиции Красногвардейского района провели задержание.

24-летний подозреваемый помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Его 23-летний сообщник будет находиться под подпиской о невыезде.